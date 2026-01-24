Запланована подія 2

В Киеве в результате обстрела повреждена фабрика Roshen, есть погибшая

повреждена фабрика Roshen
Фотокорреспондент Telegraf UA Ян Доброносов

В результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 24 января в Голосеевском районе зафиксированы разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГСЧС.

Погибла женщина, еще два человека получили травмы. Также поврежден частный жилой дом.

Как добавляет фотокорреспондент Telegraf UA Ян Доброносов, в результате ночных обстрелов пострадала именно шоколадная фабрика Roshen. По имеющейся информации, погибшая женщина была работницей предприятия.

Фото 2 — В Киеве в результате обстрела повреждена фабрика Roshen, есть погибшая

Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена в Голосеевском районе столицы — недалеко от Демеевской площади и станции метро "Демеевская". Она осталась без последнего этажа.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.

CEO энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко отметил, что из-за постоянных атак Киев приближается к гуманитарной катастрофе.   Любое предстоящее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетические объекты, заявил генеральный директор крупнейшего частного производителя электроэнергии страны.

Автор:
Татьяна Гойденко