Ночной удар по энергетике: аварийные отключения в столице, весь Чернигов обесточен

отключение света
Украинцы снова сидят без света / Shutterstock

В ночь на 24 января враг совершил массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов зафиксированы обесточивание потребителей в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Самая сложная ситуация сохраняется в столичном регионе. В Киеве и Киевской области введены графики аварийных отключений электроэнергии, также операторы системы распределения применяют сетевые ограничения.

Возврат к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

В Одесской области продолжают действовать сетевые ограничения.

Мэр столицы Виталий призывно добавил, что в результате массированной атаки в столице снова почти 6 000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом.

Как сообщает "Суспільне", почти весь Чернигов обесточен в связи с массированным обстрелом со стороны РФ по объектам энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование.

В большинстве регионов Украины используются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В некоторых областях дополнительно введены аварийные отключения электроэнергии. Актуальную информацию рекомендуется проверять на официальных страницах облэнерго в регионе.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных районах. Возобновление электроснабжения там затруднено из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий.

Основной причиной вынужденных ограничений электроснабжения являются последствия массированной ночной атаки на украинские электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Добавим, CEO энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко отметил, что из-за постоянных атак Киев приближается к гуманитарной катастрофе. Любое предстоящее мирное соглашение должно предусматривать прекращение атак на энергетические объекты, заявил генеральный директор крупнейшего частного производителя электроэнергии страны.

Автор:
Татьяна Гойденко