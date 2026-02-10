Roshen зупинив продаж зефіру, пастили та мармеладу після атаки на логістичний центр

Після масованої атаки російських окупантів на Київщину 7 лютого 2026 року в мережі магазинів Roshen тимчасово зникли популярні вагові солодощі - зефір, пастила та мармеладні дольки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Главком".

Дефіцит солодощів у Roshen

Вітрини, де зазвичай розміщувалася ця продукція, наразі стоять порожніми.

Адміністрація магазинів розмістила на місці відсутніх товарів звернення до покупців. У ньому пояснюється, що виробництво було частково зруйноване внаслідок ворожого удару, а фахівці компанії докладають максимум зусиль для швидкого відновлення робочих процесів і повернення улюблених товарів на полиці. При цьому інші категорії кондитерських виробів залишаються в наявності, а на частину продукції діють акційні пропозиції.

Причиною ситуації стала атака дронів та ракет у ніч на суботу 7 лютого, коли під удар потрапив логістичний центр фабрики в Яготині Київської області. Найбільший склад із готовою продукцією зазнав значних руйнувань та пожежі.

Попри масштабні збитки, Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником Roshen, повідомив, що підприємство перейшло на цілодобовий режим роботи, а ціни на продукцію залишаться стабільними та доступними для покупців.

Про Roshen

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на її сайті, посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петро Порошенко Олексій.