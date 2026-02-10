Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Roshen зупинив продаж зефіру, пастили та мармеладу після атаки на логістичний центр

цукерки
Roshen зупинив продаж зефіру, пастили та мармеладу. / Pixabay

Після масованої атаки російських окупантів на Київщину 7 лютого 2026 року в мережі магазинів Roshen тимчасово зникли популярні вагові солодощі - зефір, пастила та мармеладні дольки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Главком".

Дефіцит солодощів у Roshen

Вітрини, де зазвичай розміщувалася ця продукція, наразі стоять порожніми.

Адміністрація магазинів розмістила на місці відсутніх товарів звернення до покупців. У ньому пояснюється, що виробництво було частково зруйноване внаслідок ворожого удару, а фахівці компанії докладають максимум зусиль для швидкого відновлення робочих процесів і повернення улюблених товарів на полиці. При цьому інші категорії кондитерських виробів залишаються в наявності, а на частину продукції діють акційні пропозиції.

Причиною ситуації стала атака дронів та ракет у ніч на суботу 7 лютого, коли під удар потрапив логістичний центр фабрики в Яготині Київської області. Найбільший склад із готовою продукцією зазнав значних руйнувань та пожежі.

Попри масштабні збитки, Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником Roshen, повідомив, що підприємство перейшло на цілодобовий режим роботи, а ціни на продукцію залишаться стабільними та доступними для покупців.

Про Roshen

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на її сайті, посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петро Порошенко Олексій.

Автор:
Ольга Опенько