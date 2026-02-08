Росія зруйнувала найбільший склад готової продукції Roshen: збитки можуть сягнути понад $20 млн (ФОТО, ВІДЕО)

Унаслідок російської атаки в ніч проти 7 лютого пошкоджений логістичний центр кондитерської фабрики Roshen у Яготині Київської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії Roshen.

Знищено склад готової продукції

Там зазначили, що через атаку майже повністю знищений найбільший склад готової продукції Roshen.

У Roshen додали, що під час обстрілу всі працівники перебували в укриттях і ніхто не постраждав.

"Зараз переходимо на цілодобовий режим роботи. Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними", - наголосили в компанії.

У ДСНС також повідомили, що внаслідок нічної російської атаки безпілотниками в місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу.

Також рятувальники показали наслідки ворожої атаки.

Журналіст Володимир Горковенко також опублікував відео з місця ворожого удару в Яготині.

Збитки Roshen можуть сягнути понад $20 млн

Збитки компанії Roshen унаслідок російської дронової атаки по складу у Яготині можуть сягнути понад двадцять мільйонів доларів, повідомляє "Еспресо".

Співрозмовник телеканалу зауважив, що немає сумнівів у цілеспрямованому характері атаки.

"Це величезна площа…Знаходиться там близько 12 тисяч тонн продукції крохмально-паточного бізнесу і 23 тисячі палет готової продукції різноманітної, тобто вафельне, крекерне багато чого…Вціліло десь 5 тисяч тонн паточної продукції", - розповіли Еспресо.

Зазначається, що обсяг збитків в компанії зараз рахують.

"Він буде в межах двадцяти мільйонів доларів. Тобто це просто астрономічна сума. Плюс це викличе перебої із забезпеченням торговельної мережі. Зараз ми працюємо, щоб мінімізувати це і зробити правильну диверсифікацію, децентралізацію і релокацію", - додало джерело.

Зазначимо, що внаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня була пошкоджена шоколадна фабрика Roshen. Загинула працівниця підприємства та ще двоє людей зазнали травм.

Про Roshen

Корпорація Roshen, згідно з інформацією на її сайті, посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петро Порошенко Олексій.