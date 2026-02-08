Россия разрушила крупнейший склад готовой продукции Roshen: ущерб оценивают в $20 млн (ФОТО, ВИДЕО)

В результате российской атаки в ночь на 7 февраля поврежден логистический центр кондитерской фабрики Roshen в Яготине Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании Roshen.

Уничтожен склад готовой продукции

Там отметили, что из-за атаки почти полностью уничтожен крупнейший склад готовой продукции Roshen.

В Roshen добавили, что при обстреле все работники находились в укрытиях и никто не пострадал.

"Сейчас переходим на круглосуточный режим работы. Несмотря на все убытки, мы приняли принципиальное решение: цены на нашу продукцию не будут расти. Они останутся стабильными и доступными", - подчеркнули в компании.

В ГСЧС также сообщили, что в результате ночной российской атаки беспилотниками в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса.

Также спасатели показали последствия вражеской атаки.

Журналист Владимир Горковенко также обнародовал видео с места вражеского удара в Яготине.

Ущерб Roshen может достигнуть более $20 млн.

Ущерб компании Roshen в результате российской дроновой атаки по составу в Яготине может достигнуть более двадцати миллионов долларов, сообщает "Эспрессо".

Собеседник телеканала отметил, что нет сомнений в целенаправленном характере атаки.

"Это огромная площадь… Находится там около 12 тысяч тонн продукции крахмально-паточного бизнеса и 23 тысячи паллет готовой продукции разнообразной, то есть вафельное, крекерное многое… Уцелело около 5 тысяч тонн паточной продукции", - рассказали Эспрессо.

Отмечается, что объем ущерба в компании сейчас считают.

"Он будет в пределах двадцати миллионов долларов. То есть, это просто астрономическая сумма. Плюс это вызовет перебои с обеспечением торговой сети. Сейчас мы работаем, чтобы минимизировать это и сделать правильную диверсификацию, децентрализацию и релокацию", - добавил источник.

Отметим, что в результате атаки на Киев в ночь на 24 января была повреждена шоколадная фабрика Roshen. Погибла работница предприятия и еще два человека получили травмы.

О Roshen

Корпорация Roshen, согласно информации на ее сайте, занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Конечным бенефициаром предприятия является сын экспрезидента Украины Петр Порошенко Алексей.