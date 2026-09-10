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Производитель лапши Reeva приостановил производство после удара по заводу в Белой Церкви

Reeva
Производитель лапши Reeva приостановил производство. Фото: reeva-foods.com

Производитель лапши Reeva приостановил производство и отгрузку продукции после российского удара 8 сентября по заводу в Белой Церкви из-за существенных повреждений производственной и складской инфраструктуры.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении компании.

"8 сентября во время атаки враждебных БпЛА прямого попадания испытал наш завод", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара производственная и складская инфраструктура предприятия получила существенные повреждения. Поэтому компания временно не может осуществлять производство и отгрузку продукции.

Масштаб разрушений в компании уточняют и ликвидируют последствия атаки. Потерпевших среди сотрудников нет.

В настоящее время в компании работают над обеспечением наличия продукции на полках магазинов.

Напомним, 8 сентября в Белой Церкви Киевской области в результате российской атаки на предприятии возник масштабный пожар .

О заводе Reeva

Завод REEVA в Белой Церкви (к ребрендингу в 2022 году - "Роллтон")   — один из крупнейших в Украине производственных комплексов по выпуску продуктов быстрого приготовления (лапша, пюре, приправы) и соусов. Принадлежит международному холдингу Mareven Food Holdings.

По данным YouControl, в 2025 году выручка компании составила 3,36 млрд грн, а чистая прибыль – 448,7 млн грн.

Напомним, во время российской атаки 3 сентября под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.

Автор:
Светлана Манько

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