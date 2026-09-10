RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Виробник локшини Reeva призупинив виробництво після удару по заводу в Білій Церкві

Reeva
Виробник локшини Reeva призупинив виробництво. Фото: reeva-foods.com

Виробник локшини Reeva призупинив виробництво та відвантаження продукції після російського удару 8 вересня по заводу у Білій Церкві через суттєві пошкодження виробничої та складської інфраструктури.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві компанії.

"8 вересня під час атаки ворожих БпЛА прямого влучання зазнав наш завод", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару виробнича та складська інфраструктура підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. Через це компанія тимчасово не може здійснювати виробництво та відвантаження продукції.

Масштаб руйнувань в компанії ще уточнюють та ліквідовують наслідки атаки. Потерпілих серед співробітників немає.

Наразі в компанії працюють над забезпеченням наявності продукції на полицях магазинів. 

Нагадаємо, 8 вересня у Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Про завод Reeva

Завод REEVA у Білій Церкві (до ребрендингу у 2022 році — "Роллтон") — один із найбільших в Україні виробничих комплексів із випуску продуктів швидкого приготування (локшини, пюре, приправ) та соусів. Належить міжнародному холдингу Mareven Food Holdings.

За даними YouControl, у 2025 році виручка компанії склала 3,36 млрд грн, а чистий прибуток — 448,7 млн грн. 

Нагадаємо, під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola , що розташований у Броварському районі Київської області.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності