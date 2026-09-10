Виробник локшини Reeva призупинив виробництво після удару по заводу в Білій Церкві

Виробник локшини Reeva призупинив виробництво та відвантаження продукції після російського удару 8 вересня по заводу у Білій Церкві через суттєві пошкодження виробничої та складської інфраструктури.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві компанії.

"8 вересня під час атаки ворожих БпЛА прямого влучання зазнав наш завод", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару виробнича та складська інфраструктура підприємства зазнала суттєвих пошкоджень. Через це компанія тимчасово не може здійснювати виробництво та відвантаження продукції.

Масштаб руйнувань в компанії ще уточнюють та ліквідовують наслідки атаки. Потерпілих серед співробітників немає.

Наразі в компанії працюють над забезпеченням наявності продукції на полицях магазинів.

Нагадаємо, 8 вересня у Білій Церкві Київської області внаслідок російської атаки на підприємстві виникла масштабна пожежа.

Про завод Reeva

Завод REEVA у Білій Церкві (до ребрендингу у 2022 році — "Роллтон") — один із найбільших в Україні виробничих комплексів із випуску продуктів швидкого приготування (локшини, пюре, приправ) та соусів. Належить міжнародному холдингу Mareven Food Holdings.

За даними YouControl, у 2025 році виручка компанії склала 3,36 млрд грн, а чистий прибуток — 448,7 млн грн.

Нагадаємо, під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola , що розташований у Броварському районі Київської області.