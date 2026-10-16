Россия атаковала польское агропредприятие на Волыни: есть погибший и раненые

В результате российской атаки повреждено частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" в поселке Маневичи Волынской области, 100% уставного капитала которого принадлежит гражданам Польши.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Роман Романюк.

По его данным, на предприятии погиб один человек, еще восемь получили ранения.

На месте происшествия пожар удалось локализовать, однако ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

О компании

Частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" основано в 2001 году и является частью Polko Group. Уставный капитал компании составляет 24 миллиона 964 тысячи гривен.

Конечными бенефициарами бизнеса являются граждане Польши Славомир Мирослав Полковский, владеющий долей 85,42%, и Ярослав Полковский с долей 14,58%.

Предприятие является одним из лидеров по экспорту органических ягод в Украине и активно сотрудничает с местными фермерами, закупая их продукцию. По состоянию на 2021 плантации компании размещались в пяти районах Волынской области, а их общая площадь составляла около 30 гектаров.

По данным сервиса Опендатабот, доход компании за 2025 год составил 344 миллиона 526 тысяч гривен, что на 1,22% меньше по сравнению с 2024 годом. Чистая прибыль "Агрофрукт ЛТД" за прошлый год составила 7 миллионов 120 тысяч гривен, продемонстрировав незначительное сокращение на 2,4% в годовом исчислении.