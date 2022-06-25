В Миколаєві показали наслідки ракетних ударів вранці 25 червня

Під ранковий ракетний удар 25 червня з боку російських окупантів потрапили портова інфраструктура та житлові квартали Миколаєва, йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"По Миколаєву та передмістю ранком знов нанесено масований ракетний удар дев'ятьма ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму. Знов атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - сказано в ньому.

В свою чергу, як повідомив в своєму Telegram-каналі мер обласного центру Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу "постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад: в останньому вибухом вибило шибки". При цьому частина ракет впала на околицях міста.

Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва Фото: військова комендатура Миколаєва

Зазначимо при цьому, що як повідомляла місцева мерія, 24 червня російські війська також здійснили обстріл околиць Миколаєва. Ракетні удари було нанесено по територіям приватних підприємств, серед яких стоянка сільськогосподарської техніки та непрацююча база паливно-мастильних матеріалів агропідприємства.

Як повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, загалом за минулу добу в області поранення внаслідок обстрілів отримали семеро людей. Окрім обласного центру, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галіцинівська та Первомайська громади.