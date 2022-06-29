Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Миколаєві: є загиблі

Рано-вранці 29 червня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Незабаром стало відомо, що армія РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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На місці вже триває пошуково-рятувальна робота. Задіяні рятувальники, медики та комунальники. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім уточнив, що станом на 08:00 відомо, що троє людей отримали поранення, дві - загинули. Також поранення отримав співробітник ДСНС.

"Друзі, не публікуйте адресу і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей", - підкреслив Сєнкевич.

Раніше, в ніч із 27 на 28 червня, окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частина з них збили сили ППО. Крім того, росіяни запустили ракети по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Очакова Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, серед них дитина 6 років.

До цього, 25 червня, під ранковий ракетний удар з боку російських окупантів потрапили портова інфраструктура та житлові квартали Миколаєва.