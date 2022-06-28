За ніч російські військові випустили 11 ракет по Миколаєву

У ніч із 27 на 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО, повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім.

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"Також був обстріл Очакова. Троє загиблих, шість поранених. Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі", - розповів Кім.

Внаслідок удару по Очакову в деяких районах відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив масований обстріл міста та додав, що інформацію про постраждалих та наслідки повідомить пізніше.

Крім того, увечері 27 червня окупанти обстріляли селище Засилля Першотравневої громади. Внаслідок цього на території приватного підприємства виникла пожежа, також пошкоджено житлові будинки, жертв немає. Тоді ж під удар потрапили села Галицинівської громади.

Внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорілося поле з озимою пшеницею, жертв немає.

Вранці 28 червня продовжуються обстріли Березнегуватської громади та сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

Раніше, 25 червня, під ранковий ракетний удар з боку російських окупантів потрапили портова інфраструктура та житлові квартали Миколаєва. Крім того, тоді за добу в області поранення внаслідок обстрілу отримали семеро людей. Окрім обласного центру, під обстріл потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галицинівська та Першотравнева громади.