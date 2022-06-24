Армія РФ продовжує обстрілювати Миколаїв та область: є жертви, зруйнована інфраструктура

Російські окупанти минулої доби продовжили обстрілювати Миколаївщину. Є загиблий, поранені, зруйновані будинки, промислова та соціальна інфраструктура.

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Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації.

Зазначається, що 23 червня Миколаїв був атакований трьома крилатими ракетами наземного базування.

Попадання сталося у виробничу та соціальну інфраструктуру. Поранено одну цивільну особу.

Вранці, 24 червня, у Миколаєві чути вибухи. Інформація уточнюється.

"У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Пошкоджено чотири житлові будинки та господарські будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється. Вночі, 23 червня, були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано склади сільськогосподарських підприємств", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївському районі 23 червня, близько 20:00, внаслідок обстрілу села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири отримали поранення. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.

Також на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади об 11:30 зафіксовано обстріл. Без жертв. Вранці, 24 червня, були обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано спалах. Інформація про наслідки уточнюється.