Армия РФ продолжает обстреливать Николаев и область: есть жертвы, разрушена инфраструктура

Российские оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстреливать Николаевщину. Есть погибший, раненые, разрушены дома, промышленная и социальная инфраструктура.

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Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что 23 июня, Николаев был атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования.

Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру. Ранено одно гражданское лицо.

Утром, 24 июня, в Николаеве слышны взрывы. Информация уточняется.

"В Баштанском районе продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется. Ночью, 23 июня, были обстрелы в Широковской громаде. Разрушены склады сельскохозяйственных предприятий", - говорится в сообщении.

В Николаевском районе 23 июня, около 20:00, в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены.

Также на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской громады в 11:30 зафиксированы обстрелы. Без жертв. Утром, 24 июня, были обстрелы села Гороховка Воскресенской громады. Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется.