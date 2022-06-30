Число жертв удара по пятиэтажке в Николаеве увеличилось до семи (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе поисковых работ и разбора конструкций пятиэтажки в Николаеве, пораженной в результате российского обстрела накануне, спасатели обнаружили еще одну погибшую.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ею оказалась 21-летняя жительница этого дома. Таким образом, по состоянию на данный момент уже известно о семи погибших и шести пострадавших.

На месте идет разбор конструкций на первом этаже и в подвальном помещении. От ГСЧС привлечен личный состав аварийно-спасательного отряда специального назначения и мобильная группа областного управления, сотрудники 10-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда. Задействована тяжелая инженерная техника.

Также сообщается, что психологи ГУ ГСЧС в Николаевской области на месте предоставляют жильцам дома "профессиональные рекомендации как справиться с бедой и не сломаться под бременем потери".

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Напомним также, что по данным мэрии Николаева, кроме жилого дома, 29 июня российские оккупанты попали в гаражный кооператив, где сгорело 11 гаражей и 9 автомобилей. Также под обстрелы попала база отдыха, портовая и производственная инфраструктура.

В предыдущую же ночь оккупанты также выпустили 11 ракет по Николаеву, хотя часть из них сбили силы ПВО. Кроме того, россияне запустили ракеты по жилым домам и гражданской инфраструктуре Очакова Николаевской области. В результате атаки погибли по крайней мере три человека, среди которых шестилетняя девочка.