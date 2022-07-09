В Николаеве в результате российского обстрела разрушены два дома (ФОТО, ВИДЕО)

Два частных дома разрушены в результате ракетных обстрелов Николаева утром 9 июля. Как отметил в своем Telegram-канале мэр Александр Сенкевич, российские оккупанты запустили по городу шесть ракет С-300.

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"Попали по жилым домам и частным предприятиям. К счастью, обошлось без жертв. В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания", - написал он.

Кроме того, взрывной волной и обломками в близлежащих домах были повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получили автопарк, а в гараже вылетели окна.

В другом районе ракета также попала на территорию предприятия. В трех частных домах, расположенных рядом, побило окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

"Работники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", - добавил Сенкевич.

Напомним также, что 5 июля российские войска при обстреле Николаева разрушили до основания дом культуры. По данным Сенкевича, тогда обошлось без серьезно пострадавших, хотя взрывной волной и обломками выбило окна в семи многоэтажках.