Внаслідок обстрілу в Миколаївській області спалахнули поля з урожаєм

Збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по Миколаївській області. За останню добу, станом на ранок 11 липня, внаслідок атак з боку росіян спалахнули поля з урожаєм у кількох районах області.

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Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.

Зокрема, 10 липня, близько 11:35, під Миколаєвом, за межами с. Новомиколаївка внаслідок обстрілу спалахнули поля з урожаєм та лісосмуги. Крім того, у першій половині дня зафіксовано обстріл смт Шевченкове. Внаслідок чого згорів заклад ресторанного господарства.

Надвечір того ж дня внаслідок обстрілів села Лимани Миколаївського району спалахнуло поле з урожаєм та лісосмуга.

Крім того, після ворожих обстрілів, 10 липня, спалахнуло поле з пшеницею у смт Березнегувате Баштанського району. Орієнтовно о 10:40 та 21:30 під удар потрапила Широківська громада того самого району. Влучення були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств.

До цього на Запоріжжі окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.

Нагадаємо, згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% - під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів.