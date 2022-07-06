РФ контролює понад 20% сільгоспугідь України: дані супутникових знімків NASA

Згідно з аналізом NASA Harvest, приблизно 22% сільськогосподарських земель України, у тому числі 28% площ під озимими та 18% — під ярими культурами, знаходяться під контролем окупантів.

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Про це повідомляє портал SciTechDaily.

"Світова житниця перебуває в стані війни. Ми знаходимося на початковій стадії продовжуваної продовольчої кризи, яка, ймовірно, так чи інакше торкнеться кожної країни і людини на Землі", - сказав директор програми НАСА Harvest Інбал Беккер-Решеф.

Він наголосив, що до війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% ячменю та 12% кукурудзи на світових ринках. Останні кілька місяців цей потік продовольства зменшився.

З березня по червень 2022 року Україні вдалося експортувати лише 7% річного експорту. Водночас, близько 18,5 млн т зернових, призначених для експорту, залишаються заблокованими в Україні. Щоб вирішити цю проблему, Україна веде переговори про морський експорт зерна з Туреччиною та особисто з генсеком ООН.

Зокрема, Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем і досягти результату протягом 7-10 днів.