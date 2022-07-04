Україна веде переговори щодо морського експорту зерна з Туреччиною та особисто з генсеком ООН - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що переговори щодо гарантій забезпечення експорту зерна з України Чорним морем Україна веде з Туреччиною та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це глава держави сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Ми працюємо з ООН, працюємо безпосередньо з генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем. Дійсно, ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною і з ООН. [Ведуть] наші представники, які відповідальні саме за безпеку виходу з наших портів зерна", - сказав президент.

При цьому, за словами Зеленського, саме ООН зараз, за його баченням, здатна очолити ситуацію з вирішенням проблеми морського експорту з України.

"Але дуже важливий момент: щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, крім Росії, якій ми не довіряємо, які приходитимуть до нас для завантаження тієї чи іншої харчової продукції. Саме про це зараз ведеться розмова у Туреччині. Яке місце займає ООН – нині вони не модерацією займаються, а займають лідерську позицію. Вони, нам усім здається, готові очолити цей процес", - описав він.

Крім того, глава держави зазначив, що ведеться і дипломатична робота, щоб "цивілізовані держави не забували, що вони цивілізовані" та не приймали у своїх портах українське зерно, вкрадене з території України російськими окупантами.

"З нашого боку українська держава не втрачає часу - працюємо над різними шляхами як залізничними, так і річковими з експорту нашого зерна. Ми щодня збільшуємо експорт. Це не просто, складні умови", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що ще 30 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запропонував Росії провести у Стамбулі зустріч РФ, України та ООН з питань розблокування продовольчого експорту з України.

Незабаром ЗМІ стало відомо, що РФ і Туреччина досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з порту Одеси. Зеленський 6 червня заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна через Чорне море, проте на переговори з Туреччиною та Росією про це українську сторону ніхто не запрошував.

Наступного дня українське Міністерство закордонних справ констатувало, що між Україною, Туреччиною та Росією відсутні домовленості щодо розблокування українських портів. При цьому там наголосили, що будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть нею відкинуті.

12 червня Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським про створення "зернового коридору". Згодом стало відомо, що 21 червня відбулася зустріч турецької та російської військових делегацій щодо вирішення продовольчої кризи та евакуації суден із зерном. Зокрема, знову-таки було заявлено про домовленість про переговори між Туреччиною, Росією, Україною та ООН для вирішення цієї проблеми.