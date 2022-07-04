Украина ведет переговоры о морском экспорте зерна с Турцией и лично с генсеком ООН - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что переговоры о гарантиях обеспечения экспорта зерна из Украины по Черному морю Украина ведет с Турцией и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом глава государства сказал на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

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"Мы работаем с ООН, работаем напрямую с генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. [Ведут] наши представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из наших портов зерна", - сказал президент.

При этом, по словам Зеленского, именно ООН сейчас, согласно его видению, способна возглавить ситуацию с разрешением проблемы морского экспорта из Украины.

"Но очень важный момент: чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной пищевой продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции. Какое место занимает ООН - сейчас они не модерацией занимаются, а занимают лидерскую позицию. Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс", - описал он.

Кроме того, глава государства отметил, что ведется и дипломатическая работа, чтобы "цивилизованные государства не забывали, что они цивилизованные" и не принимали в своих портах украинское зерно, украденное с территории Украины российскими оккупантами.

"С нашей стороны украинское государство не теряет времени - работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия", - добавил Зеленский.

Напомним, что еще 30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России провести в Стамбуле встречу РФ, Украины и ООН по вопросам разблокирования продовольственного экспорта из Украины.

Вскоре СМИ стало известно, что РФ и Турция достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна по морскому коридору из порта Одессы. Зеленский же 6 июня заявил, что Украина готова к возобновлению экспорта зерна через Черное море, однако на переговоры с Турцией и Россией об этом украинскую сторону никто не приглашал.

На следующий день украинское Министерство иностранных дел констатировало, что между Украиной, Турцией и Россией отсутствуют договоренности по разблокировке украинских портов. При этом там подчеркнули, что любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут ею отвергнуты.

12 июня Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским о создании "зернового коридора". В дальнейшем стало известно, что 21 июня прошла встреча турецкой и российской военных делегаций по решению продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном. В частности, опять-таки, было заявлено о договоренности о переговорах между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения этой проблемы.