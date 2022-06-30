Греция готова предоставить корабли для экспорта зерна из Украины, - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция готова предоставить корабли для помощи в экспорте зерна из Украины.

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Об этом генсек Альянса сказал, выступая перед журналистами на саммите НАТО в Мадриде, сообщает Sky News.

"Греция объявила, что они готовы предоставить корабли для вывоза зерна из Украины", – подчеркнул Столтенберг.

В то же время, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна должна сыграть особую роль в этих усилиях, поскольку она контролирует крупнейший в мире торговый флот.

"Греция снова предлагает помощь и поддержку любых усилий, предпринятых под эгидой ООН для того, чтобы зерно, которое сейчас находится в ловушке в Украине, прежде всего в Одессе, покинуло Украину и в конце концов попало в страны, которые нуждаются в этом сегодня", - сказал он.

Напомним, министр обороны Бен Уоллес заявил, что британские самолеты-разведчики могут помочь обеспечить безопасность судоходных путей, чтобы освободить украинское зерно.