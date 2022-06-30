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Греція готова надати кораблі для експорту зерна з України, - генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Греція готова надати кораблі для допомоги в експорті зерна з України.
Про це генсек Альянсу сказав, виступаючи перед журналістами на саміті НАТО в Мадриді, повідомляє Sky News.
"Греція оголосила, що вони готові надати кораблі для вивезення зерна з України", - наголосив Столтенберг.
Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна має відіграти особливу роль у цих зусиллях, оскільки вона контролює найбільший у світі торговий флот.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Греція знову пропонує допомогу та підтримку будь-яких зусиль, зроблених під егідою ООН для того, щоб зерно, яке зараз перебуває в пастці в Україні, насамперед в Одесі, покинуло Україну та зрештою потрапило до країн, які потребують це сьогодні", - сказав він.
Нагадаємо, міністр оборони Бен Воллес заявив, що британські літаки-розвідники можуть допомогти забезпечити безпеку судноплавних шляхів, щоб звільнити українське зерно.