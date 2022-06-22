Туреччина заявляє про успішні переговори з РФ щодо розблокування українських портів

У Москві 21 червня відбулася зустріч турецької та російської військових делегацій щодо вирішення продовольчої кризи та евакуації суден із зерном, що очікують в українських портах.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Зазначається, що зустрічі військових делегацій на чолі з турецьким та російським генералами, призначені в рамках "дипломатії червоної лінії", пройшли у конструктивній та дуже позитивній атмосфері.

Зокрема, було досягнуто домовленості про переговори між Туреччиною, Росією, Україною та ООН для вирішення проблеми.

Як повідомляє агентство, через кілька годин після закінчення зустрічі турецький суховантаж, який чекав кілька днів, вийшов з українського порту.

Турецький корабель "Азов Конкорд" став першим іноземним судном, яке вийшло з українського порту в Маріуполі, яке знаходиться під окупацією російської армії.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) звинуватили Росію, що розгорнула війну проти України, у зростанні світових цін на продовольство, оскільки військові дії загрожують глобальній продовольчій безпеці.