Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським про створення "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір наступного тижня провести переговори з колегами з Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським. Як передає агентство Anadolu, про це глава турецької держави повідомив на зустрічі із молоддю у місті Ван.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами Ердогана, темою консультацій стане реалізація проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції у Чорному морі.

"Наступного тижня ми проведемо переговори Путіним і з Зеленським, щоб обговорити, які кроки ми зробимо з питання "зернового коридору", - сказав турецький лідер.

Нагадаємо, що 6 червня ЗМІ повідомили, що РФ і Туреччина нібито досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з порту Одеси.



Президент Володимир Зеленський після цього заявив, що Україна готова до відновлення експорту зерна через Чорне море, проте на переговори з Туреччиною та Росією про це українську сторону ніхто не запрошував.

Наступного дня українське Міністерство закордонних справ констатувало, що між Україною, Туреччиною та Росією відсутні домовленості щодо розблокування українських портів. При цьому там наголосили, що будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть нею відкинуті.