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В Україні через війну очікується рекордне скорочення площ під посів льону
Скорочення площ під льоном відбудеться в Україні у 2022/23 МР.
Про це розповіла аналітик ринків зернових, олійних та бобових культур "УкрАгроКонсалт" Олена Гесова.
Так, ключовим фактором ситуації є війна, адже 32% потенційної посівної площі знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
"Швидше за все, посівна площа оновить антирекорд. Між іншим, поточні погодні умови дозволяють очікувати на врожайність на високому рівні", - додала вона.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Експерт нагадала, що у 2021 році врожай льону став максимальним за останні чотири сезони за рахунок зростання посівних площ практично у всіх регіонах України.
"Льон олійний - це традиційно експортно-орієнтована культура, у 2021/22 МР частка експорту в урожаї зросла до 83"%, - уточнила вона.
На думку Олени Гесової, реалізація експортного потенціалу у 2022/23 сезоні традиційно залежатиме від попиту з боку країн ЄС, а також логістики у реаліях воєнного часу.
Нагадаємо, що у червні експорт агропродукції зріс на 30%.