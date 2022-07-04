В Украине из-за войны ожидается рекордное сокращение площадей под посев льна

Сокращение площадей под льном состоится в Украине в 2022/23 МГ.

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Об этом рассказала аналитик рынков зерновых, масличных и бобовых культур "УкрАгроКонсалт" Елена Гесова.

Так, ключевым фактором ситуации является война, ведь 32% потенциальной посевной площади находятся на временно оккупированных территориях.

"Скорее всего, посевная площадь обновит антирекорд. Между прочим, текущие погодные условия позволяют ожидать урожайность на высоком уровне", - добавила она.

Эксперт напомнила, что в 2021 году урожай льна стал максимальным за последние четыре сезона за счет роста посевных площадей практически во всех регионах Украины.

"Лен масличный – это традиционно экспортно-ориентированная культура, в 2021/22 МГ доля экспорта в урожае выросла до 83"%, - уточнила она.

По мнению Елены Гесовой, реализация экспортного потенциала в 2022/23 сезоне будет традиционно зависеть от спроса со стороны стран ЕС, а также логистики в реалиях военного времени.

Напомним, что в июне экспорт агропродукции вырос на 30%.