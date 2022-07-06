"Укрзалізниця" може отримати $200 млн від Світового банку для нарощування експорту зерна

Світовий банк може надати "Укрзалізниці" $200 млн для розвитку пропускної спроможності експорту зерна. Компанія попередньо домовилась із банком про фінансування проектів.

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Про це повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

За його словами, питання щодо фінансування УЗ обговорювалося на конференції Ukraine Recovery Conference 2022 у Лугано.

"Попередньо домовилися із Світовим банком про $200 млн фінансування наших проектів щодо розвитку пропускної спроможності експорту зерна", – зазначив Камишин.

Зазначимо, зараз аграрії змушені експортувати зернові та олійні культури через наземні та річкові шляхи сполучення з європейськими країнами з подальшим навантаженням у європейських портах Балтійського та Чорного морів.

Пропускна здатність наземних та річкових переходів суттєво обмежена. Зокрема, раніше Україна могла експортувати через морські порти 6-7 млн ​​т зерна щомісяця, а показники експорту через усі автомобільні, залізничні та річкові колії досягли лише 1,5 млн т у травні 2022 року.

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію "Укрзалізниці" провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.

В той же час, Українська зернова асоціація просить Кабмін запровадити мораторій на підвищення тарифів, аргументуючи це тим, що вітчизняний АПК зазнає величезних збитків.