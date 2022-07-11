В результате обстрела в Николаевской области загорелись поля с урожаем

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по Николаевской области. За последние сутки, по состоянию на утро 11 июля, в результате атак со стороны россиян загорелись поля с урожаем в нескольких районах области.

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Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА.

В частности, 10 июля, около 11:35, под Николаевом, за пределами с. Новониколаевка в результате обстрела загорелись поля с урожаем и лесополосы. Кроме того, в первой половине дня зафиксированы обстрелы пгт Шевченково. В результате чего сгорело заведение ресторанного хозяйства.

Под вечер того же дня в результате обстрелов села Лиманы Николаевского района загорелось поле с урожаем и лесополоса.

Кроме того, после вражеских обстрелов, 10 июля, загорелось поле с пшеницей в пгт Березнеговатое Баштанского района. Ориентировочно в 10:40 и 21:30 под удар попала Широковская громада того же района. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств.

До этого в Запорожской области оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины.

Напомним, согласно анализу NASA Harvest, примерно 22% сельскохозяйственных земель Украины, в том числе 28% площадей под озимыми и 18% — под яровыми культурами, находятся под контролем оккупантов.