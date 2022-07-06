Оккупанты обстреляли из РСЗО восток Днепропетровской области, есть раненые

Российские войска вечером 6 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня Покровскую общину Синельниковского района, сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели тушат огонь", - рассказал он.

Кроме того, чиновник отметил, что в среду с самого утра оккупанты держали под прицелом Криворожский район, по которому уже шесть раз ударили из разного оружия, обстреляв сразу четыре общины - Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую.

В частности, в Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей, в Зеленодольской - лесополоса, а вот в Широковской общине обстрелом повредило солнечную электростанцию и был разрушен дом в селе Шестерня: там произошел пожар, но его уже потушили. Обошлось без жертв, но село частично осталось без света и газа.

В свою очередь, в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям отмечают, что вечером враг уже в шестой раз за сутки обстрелял Криворожский район, в частности, четыре раза ударил по Широковской общине.

"В Шестерне загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. Пожар возник и в степи - возгорание на площади в 4 гектара. Есть угроза распространения огня на поле с зерновыми. Тушат огонь три пожарных автомобиля. В Апостоловской и Нивотрудовской общинах из-за обстрела днем горели поля с пшеницей. Пожар охватил 15 гектаров. Пламя погасло. Пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Ранее в среду в ведомстве сообщили, что агрессор из "Ураганов" попал по Шестерне и Широкому. В Шестерне были повреждены два дома и хозяйственная постройка, перебита линия электропередач. Также разбиты 12 солнечных панелей. Рядом спасатели обнаружили воронку диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

Отметим также, что в результате удара по Покровской общине, как сообщал Резниченко, 12 июня там погибла женщина. Кроме того, эта территория обстреливалась и в ночь на 14 июня, в результате чего были повреждены дома.