В ДТЭК сообщили о российской кибератаке одновременно с обстрелом Криворожской ТЭС

Группа ДТЭК заявляет, что Россия осуществила кибератаку на ее IT-инфраструктуру одновременно с ракетным обстрелом Криворожской ТЭС (Зеленодольск, Днепропетровская область). Об этом говорится в сообщении энергохолдинга.

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"Цель злоумышленников – дестабилизировать технологические процессы генерирующих и распределительных компаний и подорвать энергетическую безопасность Украины, а также распространить через органы государственной пропаганды заведомую ложную информацию о работе компаний, и как следствие оставить без электроснабжения украинских потребителей", - отмечают в ДТЭК.

Там напоминают, что это не первая масштабная попытка вражеских киберпреступников вмешаться в работу украинской энергосистемы: в 2016 году подобная атака привела к дестабилизации работы энергетической системы и ряду энергетических распределительных компаний.

"В марте этого года большую вспышку киберактивности врага мы зафиксировали в период нашего активного продвижения проекта Stop Bloody Energy. Эта инициатива была активно поддержана обществом и мировым киберсообществом. Результатом Stop Bloody Energy стал выход многих крупных инвесторов из проектов энергетической отрасли страны-агрессора", указывается в уведомлении.

При этом в ДТЭК считают, что особая активность врага по атакам на объекты группы объясняется "жесткой и проактивной" позицией ее владельца Рината Ахметова по отношению к войне России против Украины, его помощью украинской армии и поддержкой украинцев.

"ДТЭК работает с органами государственной власти и международными партнерами, исследует действия враждебных киберпреступников, выводами и опытом помогает усиливать IT-безопасность страны. Компания прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы Украины во время войны и гарантировать бесперебойное электроснабжение украинским потребителям", - уверяет ДТЭК.

Напомним, что обстрел Криворожской ТЭС, как сообщал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, произошел 28 июня. Кроме удара по ТЭС, оккупанты тогда обстреляли из ствольной артиллерии сам Зеленодольск и соседнее село Великая Костромка, что, однако, происходит регулярно. В частности, из-за этого обстрела во вторник пострадал по крайней мере один человек, который получил осколочные ранения ноги.