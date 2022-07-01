У ДТЕК повідомили про російську кібератаку одночасно з обстрілом Криворізької ТЕС

Група ДТЕК заявляє, що Росія здійснила кібератаку на її ІТ-інфраструктуру одночасно з ракетним обстрілом Криворізької ТЕС (Зеленодольськ, Дніпропетровська область). Про це йдеться у повідомленні енергохолдингу.

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"Мета зловмисників – дестабілізувати технологічні процеси генеруючих і розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України, а також розповсюдити через органи державної пропаганди завідома неправдиву інформацію щодо роботи компаній, і як наслідок – лишити без електропостачання українських споживачів", - зазначають у ДТЕК.

Там нагадують, що це не перша масштабна спроба ворожих кіберзлочинців втрутитися в роботу української енергосистеми: так, у 2016 році подібна атака призвела до дестабілізації роботи енергетичної системи та ряду енергетичних розподільчих компаній.

"В березні цього року великий спалах кіберактивності ворога ми зафіксували у період нашого активного просування проєкту Stop Bloody Energy. Ця ініціатива була активно підтримана суспільством і світовою кіберспільнотою. Результатом Stop Bloody Energy став вихід багатьох великих інвесторів із проектів енергетичної галузі країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

При цьому в ДТЕК вважають, що особлива активність ворога щодо атак на об’єкти групи пояснюється "жорсткою та проактивною" позицією її власника Ріната Ахметова по відношенню до війни Росії проти України, його допомогою українській армії та підтримкою українців.

"ДТЕК працює з органами державної влади та міжнародними партнерами, досліджує дії ворожих кіберзлочинців, висновками та досвідом допомагає посилювати IT-безпеку країни. Компанія докладає максимум зусиль, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи України під час війни і гарантувати безперебійне електропостачання українським споживачам", - запевняє ДТЕК.

Нагадаємо, що обстріл Криворізької ТЕС, як повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, відбувся 28 червня. Окрім удару по ТЕС, окупанти тоді обстріляли зі ствольної артилерії сам Зеленодольськ та сусіднє село Велика Костромка, що, однак, відбувається регулярно. Зокрема, через цей обстріл у вівторок постраждав принаймні один чоловік, який дістав осколкові поранення ноги.