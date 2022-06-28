Под ракетный обстрел оккупантов попала территория Криворожской ТЭС

28 июня российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Силами ПВО были сбиты четыре крылатые ракеты морского базирования “Калибр”.

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Об этом заявил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", - написал Лукашук вечером 28 июня.

По словам Николая Лукашук, также в результате сегодняшнего обстрела две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна ракета разрушила СТО, в том числе, на прилегающей территории повреждено почти 35 автомобилей. Также повреждены 3 бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, где есть разрушения зданий.

Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.

Кроме ракетных обстрелов, днем ​​оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Есть один пострадавший, который получил осколочные ранения ноги.

Напомним, что в Forbes посчитали, сколько ракет и на какую сумму Россия выпустила по Украине за выходные.