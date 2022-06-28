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Под ракетный обстрел оккупантов попала территория Криворожской ТЭС
28 июня российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине шесть ракет. Силами ПВО были сбиты четыре крылатые ракеты морского базирования “Калибр”.
Об этом заявил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются", - написал Лукашук вечером 28 июня.
По словам Николая Лукашук, также в результате сегодняшнего обстрела две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна ракета разрушила СТО, в том числе, на прилегающей территории повреждено почти 35 автомобилей. Также повреждены 3 бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, где есть разрушения зданий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сотрудники ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы, разбирают завалы и ищут людей.
Кроме ракетных обстрелов, днем оккупанты из ствольной артиллерии ударили по Криворожскому району. Попали по Зеленодольску и по Великой Костромке. Есть один пострадавший, который получил осколочные ранения ноги.
Напомним, что в Forbes посчитали, сколько ракет и на какую сумму Россия выпустила по Украине за выходные.