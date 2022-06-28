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Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр
28 июня зафиксированы “прилеты” вражеских ракет по городу Днепр.
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Об этом сообщил мэр города Днепр Борис Филатов.
"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - написал он в своем Telegram.
Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что ракета попала по СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами. Спасатели тушат пожар", - написал он.
Напомним, что 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. По состоянию на 28 июня сообщается о 18 погибших и десятках раненных.