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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру
28 червня зафіксовано "прильоти" ворожих ракет по місту Дніпро.
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Про це повідомив мер міста Дніпро Борис Філатов.
"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимемо", - написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо, що 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Станом на 28 червня повідомляється про 18 загиблих та десятки поранених.Підписуйтесь на наш Telegram канал