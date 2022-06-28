Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

28 червня зафіксовано "прильоти" ворожих ракет по місту Дніпро.

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Про це повідомив мер міста Дніпро Борис Філатов.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимемо", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, що 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Станом на 28 червня повідомляється про 18 загиблих та десятки поранених.