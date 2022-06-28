Під ракетний обстріл окупантів потрапила територія Криворізької ТЕС

28 червня російські окупанти випустили Дніпропетровщиною шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування "Калібр".

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Про це заявив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Російські окупаційні війська вдарили територією Криворізької ТЕС. Наслідки з'ясовуються", - написав Лукашук увечері 28 червня.

За словами Миколи Лукашук, також внаслідок сьогоднішнього обстрілу дві ворожі ракети потрапили на територію обласного центру. Одна ракета зруйнувала СТО, у тому числі на прилеглій території пошкоджено майже 35 автомобілів. Також пошкоджено 3 бокси, кілька одноповерхових будівель та ангар. Друга ракета потрапила на територію промислового підприємства, де є руйнування будівель.

Співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Окрім ракетного обстрілу, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Потрапили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є один постраждалий, який отримав осколкові поранення ноги.

Нагадаємо, що у Forbes порахували, скільки ракет і на яку суму Росія випустила Україною за вихідні.