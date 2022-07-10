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ЗСУ відзвітували про ураження пункту управління Росгвардії та 4 складів боєприпасів ворога на Херсонщині
Українські ракетно-артилерійські підрозділи нанесли потужне ураження пункту управління Росгвардії біля окупованого Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.
"Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на світанку 10 липня з району Нової Каховки російські окупанти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300.
Розривними снарядами посиленого осколкового ураження було обстріляно Березнегуватську громаду Миколаївської області, де уражено об’єкти залізничної інфраструктури, хоча й без жертв.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, влучання прийшлися по Великоолександрівській громаді Херсонської області, але в більшості випадків поза населеними пунктами - по елеватору, по полях та автотранспортних шляхах. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема.
В командуванні "Південь" також вказують, що в районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування українських військ та не маючи успіху на суходолі, продовжує наносити гелікоптерні удари. Дві спроби таких атак були безуспішні: ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.
За даними українських військових, корабельне угруповання ворожих військ, що чергують у Чорному морі, наразі не змінюється – це два ракетних та три великих десантних кораблі. Зберігається загроза ударів шістнадцятьма ракетами "Калібр".
Нагадаємо, що раніше в неділю стало відомо, що українські військові двічі за ранок влучили у військову частину окупантів на вулиці Пестеля в центрі Херсона.