ЗСУ відзвітували про ураження пункту управління Росгвардії та 4 складів боєприпасів ворога на Херсонщині

Українські ракетно-артилерійські підрозділи нанесли потужне ураження пункту управління Росгвардії біля окупованого Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонської області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка, в тому числі командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на світанку 10 липня з району Нової Каховки російські окупанти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300.

Розривними снарядами посиленого осколкового ураження було обстріляно Березнегуватську громаду Миколаївської області, де уражено об’єкти залізничної інфраструктури, хоча й без жертв.

Крім того, влучання прийшлися по Великоолександрівській громаді Херсонської області, але в більшості випадків поза населеними пунктами - по елеватору, по полях та автотранспортних шляхах. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

В командуванні "Південь" також вказують, що в районі Плотницького урочища ворог, намагаючись стримати просування українських військ та не маючи успіху на суходолі, продовжує наносити гелікоптерні удари. Дві спроби таких атак були безуспішні: ухиляючись від вогню у відповідь, Ка-52 змушені були ретируватися.

За даними українських військових, корабельне угруповання ворожих військ, що чергують у Чорному морі, наразі не змінюється – це два ракетних та три великих десантних кораблі. Зберігається загроза ударів шістнадцятьма ракетами "Калібр".

Нагадаємо, що раніше в неділю стало відомо, що українські військові двічі за ранок влучили у військову частину окупантів на вулиці Пестеля в центрі Херсона.