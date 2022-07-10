Чути крики росіян під завалами: ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині

Збройні сили України вранці, 10 липня, завдали удару по базі російських окупантів у Херсонській області. Наразі там пожежа і все димить.

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Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"ЗСУ завдали удару по базі окупантів на Херсонщині. Нині там пожежа і все димить. Орки лютують. Оточили центр міста та перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається і вони нарікають на ППО", - йдеться у повідомленні.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, в результаті удару там багато загиблих.

Радник голови Херсонської ОДА Сергій Хлань також підтвердив влучання по військовій частині окупантів.

"В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?" - наголосив Хлань.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції закликають жителів Запорізької та Херсонської областей якнайшвидше евакуюватися, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.