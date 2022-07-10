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Слышны крики россиян под завалами: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Херсонской области
Вооруженные силы Украины утром, 10 июля, нанесли удар по базе российских оккупантов в Херсонской области. На данный момент там пожар и все дымит.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области. Сейчас там пожар и все дымит. Орки свирепствуют. Окружили центр города и проверяют всех людей. Пропагандистам тоже что-то не нравится и они жалуются на ПВО", - говорится в сообщении.
По информации народного депутата Алексея Гончаренко, в результате удара там много погибших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Советник главы Херсонской ОГА Сергей Хлань также подтвердил попадание по воинской части оккупантов.
"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-то - оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?" – подчеркнул Хлань.
Напомним, в Минреинтеграции призывают жителей Запорожской и Херсонской областей как можно быстрее эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.