Оккупанты свозят военную технику из Мариуполя в сторону линии фронта, - советник мэра

Колонна военной техники российской армии с отметкой V, накануне уехавшей в Мариуполе, 9 июля отправилась в сторону Бердянска.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в эту колонну была добавлена часть военной техники из мест хранения в Мариуполе.

"Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобусов с военными, которые накануне выехали в Мариуполе, отправились в сторону г. Бердянск. Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлена в колонну. Оккупанты продолжают выведение техники из Мариуполя в сторону линии фронта", – проинформировал Андрющенко.

Напомним, российские оккупанты начали восстановление порта в Мариуполе в качестве военно-грузовой базы. Также они разместили два склада боеприпасов в жилых кварталах города.