Окупанти звозять військову техніку з Маріуполя в бік лінії фронту, - радник мера

Колона військової техніки російської армії з позначкою V, що на передодні виїхали в Маріуполі, 9 липня вирушила в бік Бердянська.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до цієї колони було додано частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі.

"Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з військовими, що на передодні виїхали в Маріуполі, вирушили в бік м. Бердянськ. Також, частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони. Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту", - поінформував Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти почали відновлення порту у Маріуполі як військово-вантажної бази. Також вони розташували два склади боєприпасів у житлових кварталах міста.