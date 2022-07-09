У житлових квартах Маріуполя окупанти розташували склади боєприпасів, - радник мера

Російські окупанти почали відновлення порту у Маріуполі як військово-вантажної бази. Також вони розташували два склади боєприпасів у житлових кварталах міста.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його слова, 8 липня в місто прибуло п’ять автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха/Донецьк.

"Автобуси проїхали до Приморського району. Така ротація вказує на посилення охорони перш за все в порту у зв'язку з початком його реального відновлення як військово-вантажної бази", - поінформував Андрющенко.

Також за допомогою бота було встановлено спротив шести зрадників, у тому числі одну особу, причетну до корегування вогню та збору даних для російської артилерії

"Підтверджено місце розташування двох складів БК окупантів в житлових кварталах. Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшла на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості “живого щита” прикриття складів терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки", - додав радник міського голови.

Нагадаємо, як повідомили у Маріупольській міськраді, відновлення Маріуполя, який зруйнувала та окупувала армія країни-агресора РФ, коштуватиме більш ніж $14 млрд. Повне відновлення міста займе 7-10 років.