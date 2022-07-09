В жилых квартах Мариуполя оккупанты расположили склады боеприпасов, - советник мэра

Российские оккупанты начали восстановление порта в Мариуполе в качестве военно-грузовой базы. Также они разместили два склада боеприпасов в жилых кварталах города.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 8 июля в город прибыло пять автобусов с российскими военными по направлению Волноваха/Донецк.

"Автобусы проехали в Приморский район. Такая ротация указывает на усиление охраны, прежде всего, в порту в связи с началом его реального восстановления как военно-грузовой базы", - проинформировал Андрющенко.

Также с помощью бота было установлено сопротивление шести предателей, в том числе одно лицо, причастное к корректировке огня и сбору данных для русской артиллерии.

"Подтверждено место расположения двух складов БК оккупантов в жилых кварталах. Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей HIMARS, поступившей на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" прикрытие складов срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место жительства для своей безопасности", - добавил советник городского головы.

Напомним, как сообщили в Мариупольском горсовете, восстановление Мариуполя, который разрушила и оккупировала армия страны-агрессора РФ, будет стоить более $14 млрд. Полное восстановление города займет 7-10 лет.