ВСУ отчитались о поражении пункта управления Росгвардии и 4 складов боеприпасов врага в Херсонской области

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли мощное поражение по пункту управления Росгвардии возле оккупированного Херсона и уничтожили четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Подтвержденные потери противника составляют 15 рашистов и более 60 единиц техники, среди которых 57 – это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, уничтоженные в Чернобаевке вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы, другая бронированная и автомобильная техника, уничтоженная на вражеских позициях вдоль линии столкновения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на рассвете 10 июля из района Новой Каховки российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300.

Разрывными снарядами усиленного осколочного поражения был обстрелян Березнеговатскую общину Николаевской области, где поражены объекты железнодорожной инфраструктуры, хотя и без жертв.

Кроме того, попадания пришлись по Великоалександровской общине Херсонской области, но в большинстве случаев вне населенных пунктов - по элеватору, по полям и автотранспортным путям. Существенных разрушений и пострадавших нет.

В командовании "Юг" также указывают, что в районе Плотницкого урочища враг, пытаясь сдержать продвижение украинских войск и не имея успеха на суше, продолжает наносить удары с вертолетов. Две попытки таких атак были безуспешны: уклоняясь от ответного огня, Ка-52 вынуждены были ретироваться.

По данным украинских военных, корабельная группировка вражеских войск, дежурящих в Черном море, пока не меняется – это два ракетных и три больших десантных корабля. Сохраняется угроза ударов шестнадцатью ракетами "Калибр".

Напомним, что ранее в воскресенье стало известно, что украинские военные дважды за утро попали в воинскую часть оккупантов на улице Пестеля в центре Херсона.