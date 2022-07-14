Росіяни знову обстріляли цивільні об'єкти Миколаєва

У ніч на 14 липня 2022 року у Миколаєві пролунали вибухи. Російські окупаційні війська знову обстрілювали цивільні об'єкти міста.

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Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Рашисти знову потрапили до низки цивільних об'єктів. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - зазначив Сенкевич.

Згодом стало відомо, що окупанти зруйнували готель "Миколаїв" у центрі міста.

"Ударною хвилею та уламками пошкоджена і будівля торговельно-розважального центру навпроти. На місці працюють комунальники. Вони вже розчистити проїзд від уламків та сміття для автомобілів. Наразі зачищають решту території навколо", - підкреслив мер.

"Зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, окупанти вранці 13 липня завдали 28 ударів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Миколаївської області.

А вдень 12 липня і в ніч на 13 липня не припиняли завдавати ударів по Миколаївській області. В результаті в регіоні горіли поля із зерном, пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.