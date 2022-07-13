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Росіяни протягом доби обстріляли чотири громади на Сумщині
Російська армія протягом доби, 13 липня, обстріляла чотири громади Сумської області. Усього зафіксовано 59 прильотів та 6 мінометних вибухів.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню. Було зафіксовано 20 прильотів. За годину - ще 20 прильотів.
"Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади - 19 прильотів. Після 14 години - Шалигінська громада, 6 мінометних вибухів", - поінформував Живицький.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, зранку 3 липня російські військові з мінометів обстріляли Сумську область. Жертв і руйнувань немає.