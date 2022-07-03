Окупанти з мінометів обстріляли Сумщину

Зранку 3 липня російські військові з мінометів обстріляли Сумську область. Про це на своєму Facebook написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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"Ніч в області пройшла тихо: на нашій території не було обстрілів. Але ранок у Шалигінській громаді розпочався з мінометного вогню, 10 парафій після сьомої ранку. Жертв і руйнувань попередньо немає", - написав він.

Нагадаємо, 3 липня о 04:00 російські військові здійснили ракетний удар по Київському району Харкова та потрапили в об'єкт критичної інфраструктури. На Харківщині окупанти обстрілювали Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони.