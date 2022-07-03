Оккупанты из минометов обстреляли Сумщину

Утром 3 июля российские военные из минометов обстреляли Сумскую область. Об этом на своем Facebook написал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Ночь в области прошла тихо: на нашей территории не было обстрелов. Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - написал он.

Напомним, 3 июля в 04:00 российские военные совершили ракетный удар по Киевскому району Харькова и попали в объект критической инфраструктуры. В Харьковской области оккупанты обстреливали Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы.