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Россияне в течение суток обстреляли четыре общины в Сумской области
Российская армия в течение суток, 13 июля, обстреляла четыре общины Сумской области. Всего зафиксировано 59 прилетов и 6 минометных взрывов.
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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, в полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня. Было зафиксировано 20 прилетов. Через час – еще 20 прилетов.
"После 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины - 19 прилетов. После 14 часов - Шалыгинская община, 6 минометных взрывов", - проинформировал Живицкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, с утра 3 июля российские военные из минометов обстреляли Сумскую область. Жертв и разрушений нет.