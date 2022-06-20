В Україні запрацював сайт з даними про російських воєнних злочинців

Генеральна прокуратура станом на 20 червня розслідує понад 1700 справ про воєнні злочини Російської Федерації, вчинені на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим був створений сайт, який збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ на території України було зафіксовано численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території.

"Проєкт "Книга катів українського народу" збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, упорядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських окупантів, надавати свідчення вчинення загарбниками воєнних злочинів проти мирних мешканців України.

Нагадаємо, ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.

Станом на 20 червня внаслідок війни постраждали більше ніж 909 дітей, офіційне число дітей-жертв - 323, кількість поранених - 586.