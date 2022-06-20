В Украине заработал сайт с данными о российских военных преступниках

Генеральная прокуратура по состоянию на 20 июня расследует более 1700 дел о военных преступлениях Российской Федерации, совершенных на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. В связи с этим был создан сайт, собирающий доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территории Украины были зафиксированы многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры, убийств мирных жителей и мародерства со стороны российских военных на временно захваченной украинской территории.

"Проект "Книга палачей украинского народа" собирает доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил. Сайт содержит подробную и верифицированную информацию. Здесь будет каждый причастный к преступлениям против украинского народа", - говорится в сообщении.

В частности, составители книги приглашают пострадавших от российских оккупантов граждан, давать показания совершения захватчиками военных преступлений против мирных жителей Украины.

Напомним, ООН будет расследовать преступления российских оккупантов, совершенные на территории Украины. Речь идет о мародерстве, физическом насилии и вывозе детей на территорию Российской Федерации.

По состоянию на 20 июня в результате войны пострадали более 909 детей, официальное число детей-жертв - 323, количество раненых - 586.