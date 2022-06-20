В Украине увеличилось количество раненых детей в результате российской агрессии

Более 909 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Больше всего пострадали дети в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По состоянию на утро 20 июня официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 323. Возросло количество раненых - 586. Однако эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 302

Харьковской – 173

Киевской – 116

Черниговской – 68

Луганской – 54

Херсонской – 52

Николаевской – 48

Запорожской – 30

Сумской – 17

Отмечается, что 19 июня в результате обстрела оккупантами г. Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка. В этот же день в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал сдетонировавший снаряд. Дети получили осколочные ранения.

В частности, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.

Напомним, что ООН будет расследовать преступления российских оккупантов, совершенные на территории Украины. Речь идет о мародерстве, физическом насилии и вывозе детей на территорию Российской Федерации.